Çan ilçesinde dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Çan ilçesinde dolu yağışı etkili oldu

23.08.2022 18:50

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde sağanak ile birlikte kısa süreli dolu yağışı ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde sağanak ile birlikte kısa süreli dolu yağışı ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Caddelerde su birikintileri oluşurken, ceviz büyüklüğündeki dolu araçlara ve ekili alanlara zarar verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, Çanakkale için yaptığı uyarının ardından bugün yağmur ve dolu yağışı ile fırtına, Çan ilçesinde etkisini gösterdi. Saat 15.00 sıralarında başlayan sağanak yağışın ardından kısa süreli olarak etkili olan dolu yağışı ve fırtına, ilçede yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bazı tarım alanları zarar gördü. Fırtınanın etkisiyle ise bazı ağaçlar devrildi. Yaklaşık 1 saat boyunca devam eden sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu. Cumhuriyet Mahallesi Barış Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kahvehanenin çatısı fırtına sırasında uçtu. Uçan çatı ve devrilen ağaçlar ise park halindeki bazı araçlara zarar verdi.


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Çanakkale'de fırtına evin çatısını uçurdu Çanakkale'de fırtına evin çatısını uçurdu
Kaynak: DHA

Çanakkale, Fırtına, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çan ilçesinde dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çan ilçesinde dolu yağışı etkili oldu - Son Dakika
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