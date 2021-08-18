Çanakkale'nin Ezine İlçe Devlet Hastanesinde endoskopi ünitesi hizmete başladı - Son Dakika

Ezine İlçe Devlet Hastanesinde endoskopi ünitesi hastanede ilk defa gerçekleştirilen mideye beslenme tüpü takma işlemi (PEG) yapılarak hizmete başladı.

Hastanenin Başhekimi Op. Dr. Mehmet Ali Karacaer tarafından genel anestezi altında yoğun bakımda yatan hastaya PEG işlemi yapıldı.

Karacaer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu operasyonun Ezine Devlet Hastanesinde ilk defa uygulandığına değinerek, "Bundan sonraki süreçte rutin şekilde kolonoskopi, gastroskopi, ileri endoskopik işlemler hastanemizde yapılmaya devam edecektir." dedi.