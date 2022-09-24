Çanakkale'de makinesi arızalanan gemi demirletildi - Son Dakika
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Çanakkale'de makinesi arızalanan gemi demirletildi

24.09.2022 18:16
Çanakkale'de makinesi arızalanan gemi demirletildi

Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında makinesi arızalanan gemi, römorkör yardımıyla demirletildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında makinesi arızalanan gemi, römorkör yardımıyla demirletildi.

Yunanistan'dan Bandırma'ya seyir halinde olan "ERGE" isimli 90 metre boyundaki kargo gemisinin makinesi, Kumburnu önlerinde arıza yaptı.

Kaptanın, durumu yetkililere bildirmesi üzerine gemi, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda kılavuz kaptan ve "Mehmetçik" römorkörünün yardımıyla Karanlık Liman bölgesine götürülüp demirletildi.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de makinesi arızalanan gemi demirletildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de makinesi arızalanan gemi demirletildi - Son Dakika
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