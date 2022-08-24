Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen olayda, Akköy Geçemeği'nden geçmeye çalışan bir otomobil akıntıya kapıldı. Durumun Ezine Belediyesi Acil Durum Koordinasyon Merkezine bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Ezine Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekibi tarafından suya kapılmak üzere olan araçta bulunan 2 kişi kurtarıldı.

Çanakkale 'nin Ezine ilçesinde akıntıya kapılmak üzere olan bir araç içerisindeki 2 kişi kurtarıldı.

Kaynak: İHA

Çanakkale, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çanakkale'de araçları akıntıya kapılmak üzere olan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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