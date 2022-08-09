Gerçekleşen ilk olayda, Seferşah Mahallesi Saim Kayaalp Bulvarında bulunan markete giren hırsızlar alkol ve sigara çalarak kaçtılar. Yapılan incelemelerde markette yaklaşık 3 bin liralık zararın olduğu tespit edildi. Aynı gün içerisinde 2 farklı motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelisi H.B. ve S.D. yakalanarak gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale, Hisarcık, Ezine, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çanakkale'de aynı gün içerisinde 3 hırsızlık olayına karışan şüpheliler tutuklandı - Son Dakika

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