Çanakkale'de boşanma aşamasındaki kocasının silahla vurduğu kadın öldü - Son Dakika
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Çanakkale'de boşanma aşamasındaki kocasının silahla vurduğu kadın öldü

10.08.2022 09:33
Çanakkale'de boşanma aşamasındaki kocasının silahla vurduğu kadın öldü

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Gencay Korur, eşi Ayşe Korur ile görüşmek için kayınpederinin Seferşah Mahallesi'ndeki evine gitti. Bir süre görüşen çift daha sonra tartışmaya başladı.

Yanında bulunan av tüfeğiyle Ayşe Korur'a ateş ederek ağır yaralayan Gencay Korur, olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekiplerince Ezine Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, sosyal medya hesabından cinayeti itiraf eden Gencay Korur'un yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de boşanma aşamasındaki kocasının silahla vurduğu kadın öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de boşanma aşamasındaki kocasının silahla vurduğu kadın öldü - Son Dakika
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