Gencay Korur, eşi Ayşe Korur ile görüşmek için kayınpederinin Seferşah Mahallesi'ndeki evine gitti. Bir süre görüşen çift daha sonra tartışmaya başladı.

Çanakkale 'nin Ezine ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Kaynak: AA

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ÇANAKKALE - Boşanma aşamasındaki kocasının silahla vurduğu kadın öldü - Son Dakika

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