Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Seferşah Mahallesi Çay Sokak'ta dün meydana gelen olayda Gencay Korur, boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Korur ile konuşmak istediğini söyleyerek kayınpederinin evine girdi. Ayşe Korur'u tüfekle vuran Gencay Korur, daha sonra olay yerinden kaçtı. Yaralanan Ayşe Korur, Ezine Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ayşe Korur, bugün Ezine ilçesi Zeytinli Camii'nde düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cinayetin ardından kaçan Gencay Korur'u yakalama çalışmaları ise devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çanakkale'de eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi - Son Dakika

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