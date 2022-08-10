Çanakkale'de eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi - Son Dakika
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Çanakkale'de eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

10.08.2022 18:00
Çanakkale'de eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından tüfekle vurularak öldürülen Ayşe Korur, toprağa verildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından tüfekle vurularak öldürülen Ayşe Korur, toprağa verildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Seferşah Mahallesi Çay Sokak'ta dün meydana gelen olayda Gencay Korur, boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Korur ile konuşmak istediğini söyleyerek kayınpederinin evine girdi. Ayşe Korur'u tüfekle vuran Gencay Korur, daha sonra olay yerinden kaçtı. Yaralanan Ayşe Korur, Ezine Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ayşe Korur, bugün Ezine ilçesi Zeytinli Camii'nde düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cinayetin ardından kaçan Gencay Korur'u yakalama çalışmaları ise devam ediyor. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Çanakkale, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi - Son Dakika
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