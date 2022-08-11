Gencay Korur, önceki gece boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Korur (38) ile konuşmak için kayınpederinin Ezine Seferşah Mahallesi'ndeki evine gitmişti. İkili arasında bir süre sonra tartışma çıkmış, eşini av tüfeğiyle vurarak yaralayan Gencay Korur kaçmıştı. Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın kurtarılamamış, sosyal medya hesabından cinayeti itiraf eden Korur'un yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Çanakkale, Hisarcık, Ezine, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de boşanma aşamasındaki karısını öldüren zanlı İzmir'de yakalandı - Son Dakika

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