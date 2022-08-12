Çanakkale'de boşanma aşamasındaki karısını öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Çanakkale'de boşanma aşamasındaki karısını öldüren zanlı tutuklandı

12.08.2022 10:39
Çanakkale'de boşanma aşamasındaki karısını öldüren zanlı tutuklandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde boşanma aşamasında olduğu karısını av tüfeğiyle öldüren şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde boşanma aşamasında olduğu karısını av tüfeğiyle öldüren şüpheli tutuklandı.

Eşi Ayşe Korur'u kayınpederinin evinin önünde av tüfeğiyle vurarak yaraladıktan sonra kaçan ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince İzmir'in Dikili ilçesinde gözaltına alınan Gencay Korur (40), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça sorgulanarak nöbetçi hakimliğe çıkarılan Korur, tutuklandı.

Gencay Korur, 9 Ağustos gecesi, boşanma aşamasında olduğu eşi Ayşe Korur (38) ile konuşmak için kayınpederinin Ezine Seferşah Mahallesi'ndeki evine gitmişti. İkili arasında bir süre sonra tartışma çıkmış, eşini av tüfeğiyle vurarak yaralayan Gencay Korur kaçmıştı. Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın kurtarılamamış, sosyal medya hesabından cinayeti itiraf eden Korur, Dikili'de yakalanmıştı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale, Dikili, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de boşanma aşamasındaki karısını öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de boşanma aşamasındaki karısını öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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