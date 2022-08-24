Ezine'de çay sularına kapılan otomobildeki 2 kişi son anda kurtarıldı

Öte yandan Akköy Köyü geçidindeki köprü üzerinde 1 Şubat 2019 gecesi meydana gelen olayda yine yağış nedeniyle debisi yükselen çay sularına kapılan otomobildeki 4 genç sürüklenerek kaybolmuştu. Bölgede günlerce devam eden arama çalışmalarının ardından kayıp otomobile ile 4 gencin cansız bedenine ulaşılmıştı.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, Büyük Menderes Çayı Akköy Geçidinde bir otomobil, sağanak yağış nedeniyle yükselen çay sularına kapıldı. Son anda aracın üzerine çıkarak yardım isteyen 2 kişi, ekiplerin erken müdahalesi sayesinde kurtarıldı. Aynı bölgede 2019 yılında yaşanan benzer bir olayda otomobil sulara kapılmış ve içindeki 4 kişi boğularak yaşamlarını yitirmişti.

Kaynak: DHA

Hüseyin Dönmez, Büyük Menderes, Ezine, Güncel, Son Dakika

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