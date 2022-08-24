Çanakkale'de debisi yükselen çaya düşen otomobildeki 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de debisi yükselen çaya düşen otomobildeki 2 kişi kurtarıldı

24.08.2022 21:16

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çaya düşen otomobilin içindeki iki kişi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çaya düşen otomobilin içindeki iki kişi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Ezine ilçe merkezinde bulunan Akçin Çayı'nın debisi, bölgede 2 gündür aralıklarla devam eden sağanak dolayısıyla yükseldi.

Akköy Geçidi olarak bilenen bölgeden geçmeye çalışan ve içinde iki kişinin bulunduğu otomobil, akıntıya kapılıp çaya düştü. Durumun Ezine Belediyesi Acil Durum Koordinasyon Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bir bölümü suya batan otomobil ile aracın içinde bulunan Sadık Yönden (55) ve Hüseyin Dönmez (62) ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yönden ve Dönmez daha sonra tedbir amaçlı olarak Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aynı bölgede 2019'da yaşanan olayda lise öğrencisi 4 öğrenci araçlarının suya kapılması sonucu hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Ezine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de debisi yükselen çaya düşen otomobildeki 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çanakkale'de debisi yükselen çaya düşen otomobildeki 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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