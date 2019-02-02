Son Dakika Haberleri: Çanakkale'nin Ezine İlçesinde Çaydan Araçla Karşıya Geçmek İsteyen 3 Kişi Sürüklenerek Kayboldu.

Çanakkale'nin Ezine İlçesinde Çaydan Araçla Karşıya Geçmek İsteyen 3 Kişi Sürüklenerek Kayboldu.

1 saat önce

IHAAW230903-ASA/02-02-2019- Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çaydan araçla karşıya geçmek isteyen 3 kişi sürüklenerek kayboldu.

Çanakkale'nin Ezine İlçesinde Çaydan Araçla Karşıya Geçmek İsteyen 3 Kişi Sürüklenerek Kayboldu., System.String[]
IHAAW230903-ASA/02-02-2019

- Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çaydan araçla karşıya geçmek isteyen 3 kişi sürüklenerek kayboldu. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen dalgıç ekipleri ise arama çalışmalarına başladı. 02.02.2019 23: 09: 03 TSI
NNNN - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:46 Kaynak: İHA

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