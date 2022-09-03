Çanakkale'de korkunç kaza! Su kanalına devrilen tur otobüsünün içindeki 1 kişi öldü, 54 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çanakkale'de korkunç kaza! Su kanalına devrilen tur otobüsünün içindeki 1 kişi öldü, 54 kişi yaralandı

03.09.2022 12:31

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tur otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi. Yaşanan feci kazada 1 kişi ölürken, 54 kişi de yaralandı.

Özgür Ercan'ın idaresindeki tur otobüsü Çanakkale istikametine doğru ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otobüs, yol kenarında bulunan su kanalına devrildi.

Tur otobüsü, su kanalına devrildi: 1 ölü, 54 yaralı

1 KİŞİ ÖLDÜ, 54 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta 52 yolcu ve 3 mürettebat olmak üzere 55 kişinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrasında araçta yolcu olarak bulunan Uğur Seçil Cetinkaya hayatını kaybetti. 31 yaralı Ezine Devlet Hastanesine, 8 yaralı Ayvacık Devlet Hastanesine, 4 yaralı, Bayramiç Devlet Hastanesine, 4 yaralı ÇOMÜ Araştırma Hastanesine, 5 yaralı ise Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tur otobüsü, su kanalına devrildi: 1 ölü, 54 yaralı

"NEDENİ ARAŞTIRILIYOR"

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da kaza sonrasında bölgeye gelerek olay yerinde incelemelerde bulundu. Ağır yaralanan yolcu bulunmadığını belirten Vali Aktaş, " Kocaeli'nden ilimize turist getiren tur firmasına ait bir otobüs sabah saatlerinde Ezine ilçemizde yoldan çıkarak yan yatmıştır. Otobüste toplamda 52 yolcu, 3 mürettebat bulunmakta. Kazada maalesef bir yolcumuz hayatını kaybetti. Yaralı vatandaşlar Çanakkale'de bulunan hastanelerde ve çevre ilçelerde bulunan hastanelerde müsaade altındalar. Kazada ağır yaralanan hastamız bulunamamakta. Meydana gelen kazanın sebebi, trafik birimlerimiz, emniyet birimlerimiz, savcımızın nezaretinde araştırılıyor" dedi.

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Çanakkale'de devrilen tur otobüsündeki 1 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Çanakkale'de devrilen tur otobüsündeki 1 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 54 yaralı Tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 54 yaralı
Kaynak: İHA

Özgür Ercan, Çanakkale, Kocaeli, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de korkunç kaza! Su kanalına devrilen tur otobüsünün içindeki 1 kişi öldü, 54 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de korkunç kaza! Su kanalına devrilen tur otobüsünün içindeki 1 kişi öldü, 54 kişi yaralandı - Son Dakika
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