ÇANAKKALE'DE KARAYA OTURAN KARGO GEMİSİ KURTARILDI - Son Dakika
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ÇANAKKALE'DE KARAYA OTURAN KARGO GEMİSİ KURTARILDI

28.08.2022 11:35

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, dün karaya oturan 100 metre uzunluğundaki kargo gemisi, römorkörler tarafından çekilerek yüzdürüldü.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, dün karaya oturan 100 metre uzunluğundaki kargo gemisi, römorkörler tarafından çekilerek yüzdürüldü.

Ezine ilçesinin Geyikli beldesinde bulunan Akçansa Limanı'ndan İsrail'e gitmek üzere ayrıldığı sırada liman önlerinde karaya oturan 100 metre uzunluğundaki 'Mona' isimli kargo gemisinde sualtı kontrolleri tamamlandı. Kaptanın yardım talebi üzerine bugün öğle saatlerinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurarma-3 ve Türkeli römorkörleri kurtarma çalışması başlattı. Çimento yüklü gemi, römorkörler tarafından çekilerek yüzdürüldü. Akçansa Limanı önlerine demirletilen gemi, sörvey kontrolün ardından yoluna devam edecek. (DHA)

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Kaynak: DHA

Akçansa, Geyikli, İsrail, Ezine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE'DE KARAYA OTURAN KARGO GEMİSİ KURTARILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇANAKKALE'DE KARAYA OTURAN KARGO GEMİSİ KURTARILDI - Son Dakika
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