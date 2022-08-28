Ezine ilçesinin Geyikli beldesinde bulunan Akçansa Limanı'ndan İsrail 'e gitmek üzere ayrıldığı sırada liman önlerinde karaya oturan 100 metre uzunluğundaki 'Mona' isimli kargo gemisinde sualtı kontrolleri tamamlandı. Kaptanın yardım talebi üzerine bugün öğle saatlerinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 'ne ait Kurarma-3 ve Türkeli römorkörleri kurtarma çalışması başlattı. Çimento yüklü gemi, römorkörler tarafından çekilerek yüzdürüldü. Akçansa Limanı önlerine demirletilen gemi, sörvey kontrolün ardından yoluna devam edecek. ( DHA )

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › ÇANAKKALE'DE KARAYA OTURAN KARGO GEMİSİ KURTARILDI - Son Dakika

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