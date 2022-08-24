Çanakkale'de sağanak etkili oldu - Son Dakika
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Çanakkale'de sağanak etkili oldu

24.08.2022 18:12
Çanakkale'de sağanak etkili oldu

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Ezine ilçe merkezi ve bazı köylerde etkili olan sağanak, büyük su birikintileri oluşturdu.

Sağanakla birlikte etkili olan fırtına nedeniyle bazı ağaçların dalları kırılırken sürücüler de zaman zaman zor anlar yaşadı.

Sanayi sitesinde oluşan yağmur suyu belediye ekiplerince çekilerek temizlendi.

Ezine Belediyesi ekipleri ilçede olumsuzluk yaşanması için çalışma başlattı.

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Ezine'de sokak ve iş yerlerini su bastı Ezine'de sokak ve iş yerlerini su bastı Sağanak yağış Ezine'de hayatı olumsuz etkiledi Sağanak yağış Ezine'de hayatı olumsuz etkiledi
Kaynak: AA

Çanakkale, Ezine, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de sağanak etkili oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çanakkale'de sağanak etkili oldu - Son Dakika
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