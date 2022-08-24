Sağanakla birlikte etkili olan fırtına nedeniyle bazı ağaçların dalları kırılırken sürücüler de zaman zaman zor anlar yaşadı.

Ezine ilçe merkezi ve bazı köylerde etkili olan sağanak, büyük su birikintileri oluşturdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de sağanak etkili oldu - Son Dakika

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