Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

06.09.2022 01:03
Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sürat teknesi ile Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaptıkları sırada yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ve organizatörlük yapan bir kişi tutuklandı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sürat teknesi ile Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaptıkları sırada yakalanan 2 FETÖ şüphelisi ve organizatörlük yapan bir kişi tutuklandı.

Çanakkale'de, İl Jandarma Komutanlığı, MİT Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, 'FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan haklarında arama kaydı bulunan 2 şüphelinin yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu bilgisini almaları üzerine harekete geçti. 2 Eylül tarihinde yapılan operasyonda Ezine'nin sahil kesiminden sürat teknesi ile Yunanistan Midilli Adası'na geçme hazırlığında bulunan 2 şüpheli ve bu şüphelilere organizatörlük yapan bir kişi yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı Sarıgül: 'Bütün iktidar ve muhalefet birleşiriz ve Yunanistan'ı orada tükürüklerimizle boğarız' Sarıgül: 'Bütün iktidar ve muhalefet birleşiriz ve Yunanistan'ı orada tükürüklerimizle boğarız'
Kaynak: İHA

Yunanistan, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:31 Gaziantep FK kalecisi Günay'ın Galatasaray'ın golü sonrası verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
00:24 Araç sahiplerine çifte darbe! Benzine ve motorine zam geldi
00:21 Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş hakkında yeni gelişme! Gözaltı süresi uzatıldı
00:10 Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'tan transfer sözleri: Icardi ve Kaan Ayhan ile görüşmeler sürüyor
23:40 Galatasaray eksik kaldığı maçı kazandı! Güntekin Onay, Gaziantep FK hocası Erol Bulut'u eleştirdi
23:07 Gişelerdeki beton bariyere çarpan araç 4 kişiye mezar oldu
23:05 Galatasaray ilk yarıda 10 kişi kaldığı mücadelede Gaziantep FK'yi uzatmada devirdi
22:24 Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararları Galatasaraylıları çıldırttı
22:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan icralık borcu olan vatandaşlara müjde verdi
21:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yılbaşından sonra hızlı bir şekilde düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 01:24:43. #1.11#
SON DAKİKA: Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement