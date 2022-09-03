Çanakkale'de tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 54 yaralı - Son Dakika
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Çanakkale'de tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 54 yaralı

03.09.2022 13:36
Çanakkale'de tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 54 yaralı

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, tur otobüsünün su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, şoför dahil 54 kişi yaralandı.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, tur otobüsünün su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, şoför dahil 54 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Ezine çıkışı Fidanlık Müdürlüğü'nün önünde meydana geldi. Kocaeli'den Çanakkale'ye giden Özgür Ercan'ın kullandığı, 34 KLC 80 plakalı, 52 yolcu ve 2 muavinin olduğu, 'Kılıçbey' turizm ve seyahat acentesine ait tur otobüsü, kontrolden çıkarak su kanalına devrildi. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolculardan Uğur Seçil Çetinkaya'nın hayatını kaybettiği kazada şoför dahil yaralananlardan 31'i Ezine Devlet Hastanesi'ne, 8'i Ayvacık Devlet Hastanesi'ne, 6'sı Bayramiç Devlet Hastanesi'ne, 4'ü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne, 5'i ise Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çetinkaya'nın cansız bedeni de Ezine Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.

VALİ AKTAŞ: KAZADA AĞIR YARALANAN YOKKazanın ardından bölgeye gelen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, açıklamalarda bulundu. Yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi veren Aktaş, "Kocaeli'nden ilimize turist getiren tur firmasına ait bir otobüs sabah saatlerinde Ezine ilçemizde yoldan çıkarak yan yatmıştır. Otobüste toplamda 52 yolcu bulunmakta. Kazada maalesef 1 yolcumuz hayatını kaybetti. Yaralı vatandaşlar, Çanakkale'de bulunan hastanelerde ve çevre ilçelerde bulunan hastanelerde müşahede altındalar. Kazada ağır yaralanan hastamız bulunamamakta. Meydana gelen kazanın sebebi, trafik birimlerimiz, emniyet birimlerimiz, savcımızın nezaretinde araştırılıyor" dedi.

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Çanakkale'de korkunç kaza! Su kanalına devrilen tur otobüsünün içindeki 1 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Çanakkale'de korkunç kaza! Su kanalına devrilen tur otobüsünün içindeki 1 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Çanakkale'de devrilen tur otobüsündeki 1 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Çanakkale'de devrilen tur otobüsündeki 1 kişi öldü, 54 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Çanakkale, Kocaeli, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 54 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 54 yaralı - Son Dakika
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