Ezine'de dere taşkını mahalle yolunu kapattı - Son Dakika
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Ezine'de dere taşkını mahalle yolunu kapattı

26.08.2022 02:20
Ezine'de dere taşkını mahalle yolunu kapattı

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde yaşanan şiddetli yağış Güllüce Mahallesi yolunda bulunan derede taşkına sebep oldu.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde yaşanan şiddetli yağış Güllüce Mahallesi yolunda bulunan derede taşkına sebep oldu. Taşkın, dere üzerindeki karayoluna zarar verdi. İlçe ile mahalle arasındaki ulaşım durdu.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış, Güllüce Mahallesi yolundaki Çatal Deresi'nde taşkına sebep oldu. Mahallenin girişine yakın bir noktada bulunan derenin taşması sonucunda, mahalle yolu zarar gördü. Taşkın sebebiyle kapanan yol, yağışın durması ve suların çekilmesi ile yeniden ortaya çıktı. Ancak, taşkının yola zarar vermesi sebebiyle jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak karayolunu ulaşıma kapattı. Havanın aydınlanmasıyla beraber, ekiplerin bozulan yolu onaracağı ve ilçe ile mahalle arasındaki ulaşımı sağlayan yolun yeniden trafiğe açılacağı öğrenildi. Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş ve Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, bölgeye gelerek köy yolunda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Kızılgüneş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çanakkale Valiliğimiz koordinasyonunda önlemlerimizi aldık, bütün ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. Güllüce köyünde 2 farklı noktadaki dere yatağımızda taşkın var. Vatandaşlarımızın güvenliği açısından jandarmamız yolu kapattı. Vatandaşlarımızdan ricamız dere yataklarına yaklaşmamaları" dedi.


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Kaynak: DHA

Çanakkale, Hisarcık, Ezine, Güncel, Son Dakika

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