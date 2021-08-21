Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki anız yangınında 10 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

İlçe merkezindeki Güreş Sahası mevkiinde bulunan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Ezine Orman İşletme Şefliği ve Ezine İlçe Belediyesine ait araç ve işçilerle müdahale edildi.

Ekiplerin uğraşları sonunda kontrol altına alınıp söndürülen yangında 10 dönüm alan zarar gördü.