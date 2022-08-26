ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesi açıklarında, 100 metre uzunluğundaki kargo gemisi karaya oturdu.
Ezine ilçesinin Geyikli beldesindeki Akçansa Limanı'ndan İsrail'e gitmek üzere ayrılan Mona isimli 100 metre uzunluğundaki kargo gemisi, liman önlerinde karaya oturdu. Gemi kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-3 römorkörü ile KIYEM-1 botu sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › ÇANAKKALE'DE KARGO GEMİSİ KARAYA OTURDU - Son Dakika