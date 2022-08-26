ÇANAKKALE'DE KARGO GEMİSİ KARAYA OTURDU - Son Dakika
Üye Girişi

ÇANAKKALE'DE KARGO GEMİSİ KARAYA OTURDU

26.08.2022 11:58

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesi açıklarında, 100 metre uzunluğundaki kargo gemisi karaya oturdu.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesi açıklarında, 100 metre uzunluğundaki kargo gemisi karaya oturdu.

Ezine ilçesinin Geyikli beldesindeki Akçansa Limanı'ndan İsrail'e gitmek üzere ayrılan Mona isimli 100 metre uzunluğundaki kargo gemisi, liman önlerinde karaya oturdu. Gemi kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma-3 römorkörü ile KIYEM-1 botu sevk edildi.

YORUMLAR
500
İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı: 2 yaralı İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı: 2 yaralı Çanakkale'de kargo gemisi karaya oturdu Çanakkale'de kargo gemisi karaya oturdu
Kaynak: DHA

Geyikli, Akçansa, İsrail, Ezine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE'DE KARGO GEMİSİ KARAYA OTURDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde seslendi: Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan kimsenin gözünün yaşına bakmayız
11:21 AK Partili ilçe başkanı Mehmet Nuri Yıldız müstehcen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından istifa etti
11:21 Silahlı saldırıda öldürülen Beşiktaş amigosu katili ile aynı masada oturmuş
11:15 Instagram hesabı hacklenen şarkıcı İrem Derici ateş püskürdü: Fitil fitil getireceğim burnundan
11:11 İDO, Zafer Bayramı kapsamında İstanbul Boğazı'nda tur düzenleyecek
10:48 Yeni günde de yükselişi sürdüren dolar 18,18 liradan satılıyor
10:48 Anlaşma tamam! Galatasaray'da Mauro Icardi transferi için gün sayılıyor
10:42 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Ukrayna'dan 4 tahıl yüklü gemi daha hareket etti
10:40 Özel hayatıyla ilgili itiraflarda bulunan güzel oyuncu Burcu Biricik'in sesi titredi
10:36 Gülşen'in tutuklanması sonrası Ebubekir Sifil'in sözleri yeniden gündeme geldi: Namaz kılmayanlar öldürülebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 12:00:40. #1.12#
SON DAKİKA: ÇANAKKALE'DE KARGO GEMİSİ KARAYA OTURDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement