Kargo gemisi Çanakkale'de karaya oturdu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında kargo gemisi karaya oturdu.
Ukrayna'dan Yunanistan'a seyir halinde olan "Yalıköy" isimli 93 metre boyundaki St vincent bayraklı gemi, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Bolayır mevkiinde karaya oturdu. Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KIYEM-9 hızlı tahliye botu sevk edildi. - ÇANAKKALE
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