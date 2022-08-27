Kargo gemisi Çanakkale'de karaya oturdu - Son Dakika
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Kargo gemisi Çanakkale'de karaya oturdu

27.08.2022 11:25
Kargo gemisi Çanakkale'de karaya oturdu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında kargo gemisi karaya oturdu.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında kargo gemisi karaya oturdu.

Ukrayna'dan Yunanistan'a seyir halinde olan "Yalıköy" isimli 93 metre boyundaki St vincent bayraklı gemi, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Bolayır mevkiinde karaya oturdu. Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KIYEM-9 hızlı tahliye botu sevk edildi. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Yunanistan, Çanakkale, Ukrayna, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kargo gemisi Çanakkale'de karaya oturdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kargo gemisi Çanakkale'de karaya oturdu - Son Dakika
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