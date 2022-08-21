Çanakkale'de 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

21.08.2022 00:22
Çanakkale'de 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 4 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 4 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Keşan istikametinden Gelibolu yönüne seyreden M.K. yönetimindeki 34 JN 6838 plakalı otomobile Bolayır mevkisinde M.A. kontrolündeki 34 PE 7277 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görüp duran M.Ö. idaresindeki 10 AAL 361 plakalı otomobile de C.A'nın kullandığı 34 DHY 596 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan M.K, M.Ö. ve C.A. Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hafif yaralanan M.A. ise ayakta tedavi edildi.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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