Gelibolu'da bazı mahalleler pireye karşı ilaçlandı - Son Dakika
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Gelibolu'da bazı mahalleler pireye karşı ilaçlandı

03.08.2022 14:36
Gelibolu'da bazı mahalleler pireye karşı ilaçlandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bazı mahallelerde pire görülmesi üzerine belediye ekiplerince ilaçlama yapıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bazı mahallelerde pire görülmesi üzerine belediye ekiplerince ilaçlama yapıldı.

İlçenin en büyük mahallelerinden olan Camikebir Mahallesinin bir bölümünde pire görülmesi üzerine vatandaşlar belediyeye başvurdu.

Gelibolu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, mahallenin cadde ve sokakları ile boş arsa ve metruk binalarda pire ve diğer haşere türleri için ilaçlama gerçekleştirdi.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gelibolu'da bazı mahalleler pireye karşı ilaçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gelibolu'da bazı mahalleler pireye karşı ilaçlandı - Son Dakika
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