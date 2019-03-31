Çanakkale'nin Gelibolu İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı...
2 saat önce
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Münir Mustafa Özacar kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:17 Kaynak: AA
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