Son Dakika Haberleri: Çanakkale'nin Gelibolu İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı...

Çanakkale'nin Gelibolu İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı...

2 saat önce

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Münir Mustafa Özacar kazandı.

Çanakkale'nin Gelibolu İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı..., System.String[]
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Münir Mustafa Özacar kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Münir Mustafa Özacar 8 bin 822, AK Parti adayı Bülent Çetin 7 bin 71, MHP adayı Mehmet Eligül bin 124 oy aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:17 Kaynak: AA

Münir Mustafa Özacar, Cumhuriyet Halk Partisi, Gelibolu, Çanakkale, Güncel
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