Çanakkale'de bir evden 18 çeyrek altın çalındı - Son Dakika
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Çanakkale'de bir evden 18 çeyrek altın çalındı

02.08.2022 17:51
Çanakkale'de bir evden 18 çeyrek altın çalındı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir evden 18 çeyrek altın ile bir miktar para ve cep telefonu çalındı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir evden 18 çeyrek altın ile bir miktar para ve cep telefonu çalındı.

Camikebir Mahallesi Şenlik Sokakta bulunan bir eve giren 2 şüpheli, buradan 18 adet çeyrek altın, alyans, cep telefonu ve bir miktar parayı alarak kaçtı.

Yaşanan olayın İlçe Emniyet MÜdürlüğüne bildirilmesinin ardından bölgedeki güvenlik kameraları incelendi.

Ekipler yapılan incelemede şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Yakalanarak gözaltına alınan İ.H.Ö emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanırken, firari durumdaki diğer şüphelinin aranması sürüyor.

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Evden para ve altın çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı Evden para ve altın çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı Hırsızlar girdikleri evden 18 çeyrek altın çaldı Hırsızlar girdikleri evden 18 çeyrek altın çaldı
Kaynak: AA

Çanakkale, Gelibolu, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de bir evden 18 çeyrek altın çalındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çanakkale'de bir evden 18 çeyrek altın çalındı - Son Dakika
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