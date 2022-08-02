Çanakkale'de bir evden 18 çeyrek altın çalındı

Camikebir Mahallesi Şenlik Sokakta bulunan bir eve giren 2 şüpheli, buradan 18 adet çeyrek altın, alyans, cep telefonu ve bir miktar parayı alarak kaçtı.

Çanakkale 'nin Gelibolu ilçesinde bir evden 18 çeyrek altın ile bir miktar para ve cep telefonu çalındı.

Kaynak: AA

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