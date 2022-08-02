Hırsızlar girdikleri evden 18 çeyrek altın çaldı - Son Dakika
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Hırsızlar girdikleri evden 18 çeyrek altın çaldı

02.08.2022 16:14
Hırsızlar girdikleri evden 18 çeyrek altın çaldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir evden ziynet eşyası çalan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir evden ziynet eşyası çalan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana geldi. 31 Temmuz tarihinde Camiikebir Mahallesi Şenlik Sokak'ta bir eve giren hırsızlar 18 adet çeyrek altın, 1 adet altın alyans, 1 adet cep telefonu ve bir miktar nakit para alarak kaçtılar. Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli 2 kişinin kimlikleri tespit edildi. Şüpheli İ.H.Ö. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.H.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kimliği tespit edilen diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor. - ÇANAKKALE

YORUMLAR
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YAPIMI TAMAMLANAN GÖKÇEADA DEVLET HASTANESİ AÇILDI YAPIMI TAMAMLANAN GÖKÇEADA DEVLET HASTANESİ AÇILDI
Kaynak: İHA

Çanakkale, Gelibolu, Hisarcık, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsızlar girdikleri evden 18 çeyrek altın çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırsızlar girdikleri evden 18 çeyrek altın çaldı - Son Dakika
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