Alevlerin arasında kalan kaplumbağa, son anda kurtarıldı

Bolayır köyü 20 Evler Sitesi mevkisinde, saat 13.00 sıralarında kuşların elektrik tellerine çarpmasıyla oluşan kıvılcımlar, anız yangını çıkarttı. Çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, alevlerin ortasında bir kaplumbağa olduğunu fark etti. Stajyer itfaiye eri Melike Aşkan, kaplumbağayı son anda kurtardı. Kaplumbağaya önce su içiren Aşkan, daha sonra üzerine su döküp, serinletti. Zarar görmediği anlaşılan kaplumbağa daha sonra doğaya salındı.

Kaynak: DHA

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