Alevlerin arasında kalan kaplumbağa, son anda kurtarıldı - Son Dakika
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Alevlerin arasında kalan kaplumbağa, son anda kurtarıldı

29.07.2022 16:54

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde çıkan anız yangının ortasında kalan kaplumbağa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde çıkan anız yangının ortasında kalan kaplumbağa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bolayır köyü 20 Evler Sitesi mevkisinde, saat 13.00 sıralarında kuşların elektrik tellerine çarpmasıyla oluşan kıvılcımlar, anız yangını çıkarttı. Çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, alevlerin ortasında bir kaplumbağa olduğunu fark etti. Stajyer itfaiye eri Melike Aşkan, kaplumbağayı son anda kurtardı. Kaplumbağaya önce su içiren Aşkan, daha sonra üzerine su döküp, serinletti. Zarar görmediği anlaşılan kaplumbağa daha sonra doğaya salındı.

Öte yandan alevler 45 dakikada söndürüldü, 3 dönüm alan küle döndü.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Alevlerin arasında kalan kaplumbağa, son anda kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alevlerin arasında kalan kaplumbağa, son anda kurtarıldı - Son Dakika
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