STAJYER İTFAİYECİ MELİKE, HAYAT KURTARIYOR

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağayı kurtaran stajyer itfaiye eri Melike Aşkan (21), İtfaiyeciliğin zor ve kutsal bir meslek olduğunu içine girdiğim zaman çok iyi anladım dedi. Gelibolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Serhat Fırat da Stajyer de olsa kendisi Gelibolu'da ilk kadın itfaiyeci. Erkek meslektaşlarıyla görevlerde gösterdiği başarı ve azmi takdir ediliyor diye konuştu.

Üsküdar Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi mezunu olan Melike Aşkan, 2 haftadır itfaiyeciler ile birlikte saha çalışmalarına katılıyor. Her kademede çalışan Aşkan, bir yandan mesleğin zorluklarını öğreniyor, bir yandan da meslektaşlarının takdirini topluyor.Gelibolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Serhat Fırat, Melike Aşkan'ın en zor mesleklerden birini seçtiğini belirterek Geleceğin itfaiyecisi stajyerimiz Melike Aşkan için burada olmak büyük bir avantaj. Çünkü burada itfaiyeciliğin gerekli tüm özelliklerini, müdahale şekillerini ve bir itfaiyecinin nasıl olması gerektiğini hem teorik hem de uygulamalı olarak öğreniyor. Erkek işi olarak bilinen birçok meslekte artık kadınların da var olduğunu görmek bizi sevindiriyor. Stajyer de olsa kendisi Gelibolu'da ilk kadın itfaiyeci. Erkek meslektaşlarıyla görevlerde gösterdiği başarı ve azmi takdir ediliyor dedi.

'BU KUTSAL MESLEĞE DEVAM ETMEK İSTİYORUM'

Stajyer itfaiye eri Melike Aşkan ise 5 ay İstanbul Üsküdar İtfaiyesi Grup Amirliği'nde dönem içi stajı yaptığını belirterek, Şimdi Gelibolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde yaz stajı yapıyorum. İnsanlara ve sokak hayvanlarına yardım etmeyi seviyorum. Afet anında insanların bizi gördüğü zaman, yüz ifadesindeki umudu seviyorum. İtfaiyeciliğin zor ve kutsal bir meslek olduğunu içine girdiğim zaman çok iyi anladım. Bu mesleği bana sevdiren ve öğreten Üsküdar ve Gelibolu Belediyesi itfaiyesindeki ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Stajımı bitirdikten sonra gerekli sınav ve mülakatlara girip, bu kutsal mesleğe devam etmek istiyorum diye konuştu.Gelibolu ilçesinde 29 Temmuz'da anız yangını çıkmıştı. Bölgeye gelen ekipler, alevlerin ortasında bir kaplumbağa olduğunu fark etmişti. Stajyer itfaiye eri Melike Aşkan, kaplumbağayı son anda kurtarmıştı. Kaplumbağaya önce su içiren Aşkan, daha sonra üzerine su döküp, serinletmişti. Zarar görmediği anlaşılan kaplumbağa daha sonra doğaya salınmıştı.