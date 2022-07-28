Çanakkale'de çocukların attığı torpil anız yangını çıkardı - Son Dakika
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Çanakkale'de çocukların attığı torpil anız yangını çıkardı

28.07.2022 23:36
Çanakkale'de çocukların attığı torpil anız yangını çıkardı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çocukların torpil atması sonucunda çıkan anız yangını makilik alana sıçradı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çocukların torpil atması sonucunda çıkan anız yangını makilik alana sıçradı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyü Askerçeşme mevkisinde çocukların torpil atması nedeniyle biçilen bir tarlada anız yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık ve makilik alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de çocukların attığı torpil anız yangını çıkardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de çocukların attığı torpil anız yangını çıkardı - Son Dakika
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