Çanakkale'de denize dalan dalgıç top mermisi buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale'de denize dalan dalgıç top mermisi buldu

02.08.2022 12:20
Çanakkale'de denize dalan dalgıç top mermisi buldu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde denize dalan dalgıç tarafından top mermisi bulundu.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde denize dalan dalgıç tarafından top mermisi bulundu.

Olay Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Gelibolu sahilinde denize dalan bir dalgıç top mermisiyle karşılaştı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin üzerine olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlarda sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, dalgıçlar ise bölgede arama çalışması başlattı. Denizde bulunan top mermisi bulunarak Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Bomba imha ekibine teslim edildi. - ÇANAKKALE

YORUMLAR
500
Bakan Varank, Lapseki'deki altın madenini ziyaret etti Açıklaması Bakan Varank, Lapseki'deki altın madenini ziyaret etti Açıklaması Ezine Gıda İhtisas OSB'de sıfır atık hedefi Ezine Gıda İhtisas OSB'de sıfır atık hedefi
Kaynak: İHA

Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de denize dalan dalgıç top mermisi buldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:03 İngiltere Premier Lig'de 'hakem' devrimi! VAR konuşmaları paylaşılacak
11:58 Çemişgezek'te dev yılanların savaşı! Birbirlerini yemeye çalıştılar
11:54 Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! 64 sezonda sadece 6 takım şampiyon olabildi
11:36 Türkiye tarihinin en uzun soyadı duyanları şaşkına çeviriyor
11:28 Emre Akbaba'nın performansı Galatasaray yönetimi rahatlattı
11:25 İstanbul'da "Sen benim abimi bitirdin" cinayeti! 19 yaşındaki genç uyuşturucu tartışması sonrası başından vuruldu
11:18 Şifa kaynağı kenger sakızının fiyatı altını yakaladı! 1000 liraya satılıyor
11:14 CHP lideri Kılıçdaroğlu, yüzde 4.4 oy aldığı Erzurum'a 120 milletvekiliyle beraber gitti
11:09 Mete Yarar, ısrarla ev adresini soran anketçi Murat Gezici'ye patladı: Ne yapacaksın benim adresimi, niye soruyorsun?
11:07 Galatasaray, İstanbul'a getirdiği Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'nün transferini resmen açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 12:20:43. #1.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'de denize dalan dalgıç top mermisi buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement