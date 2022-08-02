Evden para ve altın çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı - Son Dakika
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Evden para ve altın çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı

02.08.2022 17:46
Evden para ve altın çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, girdikleri evden 18 çeyrek altın, bir miktar para, cep telefonu ve alyans çalan 2 şüpheliden 1'i yakalanıp, tutuklandı.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, girdikleri evden 18 çeyrek altın, bir miktar para, cep telefonu ve alyans çalan 2 şüpheliden 1'i yakalanıp, tutuklandı.

Camikebir Mahallesi, Şenlik Sokak'ta 31 Temmuz günü bir eve giren 2 kişi, 18 çeyrek altın, bir miktar para, cep telefonu ve alyans çaldı. Durumu fark eden ev sahibinin ihbarı üzerine eve polis ekipleri sevk edildi. Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerden İ.H.Ö. (28) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İ.H.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Polis, diğer şüpheliyi yakalamak ve çalınan altın, para ve eşyaları bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.


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Kaynak: DHA

Hisarcık, Gelibolu, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Evden para ve altın çalan 2 şüpheliden 1'i yakalandı - Son Dakika
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