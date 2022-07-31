GELİBOLU'DA BOŞ ARAZİYE BIRAKILAN 20 KÖPEKTEN 6'SI ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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GELİBOLU'DA BOŞ ARAZİYE BIRAKILAN 20 KÖPEKTEN 6'SI ÖLÜ BULUNDU

31.07.2022 13:46
GELİBOLU'DA BOŞ ARAZİYE BIRAKILAN 20 KÖPEKTEN 6'SI ÖLÜ BULUNDU

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kamyonla getirilen yaklaşık 20 köpek, baygın halde kırsal bölgedeki boş bir araziye bırakıldı.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kamyonla getirilen yaklaşık 20 köpek, baygın halde kırsal bölgedeki boş bir araziye bırakıldı. Köpeklerden 6'sı ölürken, bitkin durumda olan ve yiyecek bulmak için bölgeden ayrılan diğer köpeklerin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Gelibolu'nun Kocaçeşme Mahallesi'ndeki kırsal alandaki boş bir araziye kimliği belirsiz kişi ya da kişiler çarşamba günü kamyonla yaklaşık 20 köpeği baygın halde bırakıp, bölgeden uzaklaştı. Bu sırada aynı bölgede bulunan tarlasına giderken köpeklerin kamyonla bırakıldığını gören bir çiftçi, durumu Gelibolu Dost Patiler Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ne ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen derneğin yönetim kurulu üyesi Nevin Gökgöz arazide incelemelerde bulundu. Gökgöz, araziye bırakılan yarı baygın ve bitkin haldeki köpeklerden 6'sının öldüğünü belirledi. Gökgözü mahalle muhtarına ulaşırken, Gelibolu Belediyesi'nden köpekler için destek talebinde bulunuldu. Ana yola çıkıp, yiyecek ve su bulmaya çalışan diğer köpeklerin tedavileri için de bölgede başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan, derneğin şüphelilerin bulunması için polise şikayetçi olacağı belirtildi.

'KÖPEKLERİ ÖLÜME TERK ETMİŞLER'

Köpeklerin önce bayıltıldığını ardından da belirlenen araziye atıldığını söyleyen Gökgöz, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ya da şüphelilerin planlı bir şekilde bu olayı gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Hayvanların ölüme terk edildiğini ifade eden Gökgöz, "Bu yapılan hayatın olağan akışına aykırı. Kocaçeşme köyü civarına bayıltılarak atılan 20 köpeğin maalesef 6 tanesi melek olmuş. Diğer köpekleri de arıyoruz. Yanımızda 2 tanesi var, onları besledik, sularını koyduk. Yeteri kadar mamaları var. Pazartesi günü Gelibolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Taner Bey'in desteğiyle bu yavrularımızı alıp bakımlarını ve tedavilerini yapacağız. Taner Bey'e ve veteriner Engin Bey'e, teşekkür ediyorum" dedi.

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Kaynak: DHA

Gelibolu, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: GELİBOLU'DA BOŞ ARAZİYE BIRAKILAN 20 KÖPEKTEN 6'SI ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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