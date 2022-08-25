Sütlüce mevkisinde seyreden Mustafa Tekiroğlu idaresindeki 17 ACG 872 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak 1915 Çanakkale Köprüsü 'nün kara bağlantı ayağına çarptı.

Kaynak: AA

1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

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