Gelibolu'da domates yüklü kamyon şarampole devrildi - Son Dakika
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Gelibolu'da domates yüklü kamyon şarampole devrildi

09.09.2022 15:15
Gelibolu'da domates yüklü kamyon şarampole devrildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

K.K. idaresindeki 17 ACE 637 plakalı domates yüklü kamyon, Gelibolu- Edirne kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyon sürücüsü, hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtulurken, kasada domatesler çevreye dağıldı.

Aracın bulunduğu yerden kaldırılması ve temizlik çalışması başlatıldı.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gelibolu'da domates yüklü kamyon şarampole devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gelibolu'da domates yüklü kamyon şarampole devrildi - Son Dakika
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