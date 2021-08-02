Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil söndürüldü - Son Dakika

Olay yerine gelen ekipler motor bölümünden alev alan araca müdahale ederek yangını söndürdü.

Sürücünün durumu fark etmesi üzerine aracını kenara çekip itfaiye ekiplerine haber verdi.

129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum

Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti