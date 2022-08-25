Çanakkale'de tartışma sonrası darbedilen apartman yönetici yardımcısı öldü - Son Dakika
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Çanakkale'de tartışma sonrası darbedilen apartman yönetici yardımcısı öldü

25.08.2022 15:40
Çanakkale'de tartışma sonrası darbedilen apartman yönetici yardımcısı öldü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tartışmanın ardından darbedildiği öne sürülen apartman yönetici yardımcısı yaşamını yitirdi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tartışmanın ardından darbedildiği öne sürülen apartman yönetici yardımcısı yaşamını yitirdi.

İlçedeki bir apartmanın yönetici yardımcılığını yapan Ahmet Koç (65), aynı binada yaşayan S.Y'den (21) aidat borcunu istemek için bu kişinin iş yerine gitti.

S.Y. ile Koç arasında çıkan tartışma, iş yerinde bulunan O.Y. ve T.B'nin araya girmesiyle sona erdi.

Daha sonra iki kişi tarafından takip edilerek sokakta darbedildiği ileri sürülen Koç için çevredekiler 112 Acil Sağlık ekibini arayıp yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Koç'un, beyin travması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler S.Y, O.Y. ve T.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Ahmet Koç, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de tartışma sonrası darbedilen apartman yönetici yardımcısı öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de tartışma sonrası darbedilen apartman yönetici yardımcısı öldü - Son Dakika
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