Araçta sıkışan Türker, bulunduğu yerden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Türker, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Çanakkale, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de tırla çarpışan otomobil sürücüsü öldü - Son Dakika

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