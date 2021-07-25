Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde vatandaşlar olası yangınlara karşı uyarıldı - Son Dakika

Çanakkale'nin Gelibolu İlçe Belediyesi İtfaiye Müdürü Serhat Fırat, hava sıcaklıklarının artmasıyla bölgede meydana gelebilecek olası yangınlarda can ve mal kayıplarının oluşmaması için vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Fırat, yaptığı açıklamada, orman, ev ve diğer yangınların genellikle dikkatsizlik ve ihmal sonucu çıktığını belirterek, yangının her türlü canlı ve bitki topluluklarının yok olmasına neden olduğuna vurguladı.

Ekolojik olarak birçok zarara neden olan yangınların çıkmaması için herkesin elinden geleni yapması gerektiğinin altını çizen Fırat, şöyle devam etti:

"Bu konuda vatandaşlardan destek bekliyoruz. Bizler gerekli uyarıları yaparken vatandaşlarımızın da çok dikkatli ve hassas olmaları gerekmektedir. Bölgemizde hasat zamanında biçerdöver, traktör ve tarım makineleri mekanik sürtünmeye bağlı olarak yangın çıkarma olasılığını artırıyor. Çiftçilerin hasat çalışmalarını yaparken, mutlaka yangın söndürme tüplerini yanlarında bulundurmaları ve periyodik kontrollerini yaptırılmaları gerekir. Bölgemizde seyahat eden, piknik yapan ve kamp kuran vatandaşlarımızın da sigara izmaritlerini ve cam şişe gibi maddeleri yol kenarlarına atmamaları gerekir. En küçük ihmal binlerce dönüm ormanı ve tarım ürününü kül edebilir. Ayrıca piknik yapanlar da yaktıkları ateşi mutlaka suyla söndürmelidir. Kullandıkları geri dönüşüme gidecek malzemelerini de toplayarak bulunduğu yeri temiz bırakmalıdır."