Olay Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana geldi. Gelibolu'dan Eceabat ilçesi istikametine giden M.T. idaresindeki 17 ACG 872 plakalı otomobil, yağmur dolayısıyla kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından yol kenarında bulunan beton bariyerlere çarptıktan sonra yol kenarına savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta bulunan M.T. kazada hayatını kaybetti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gelibolu'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

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