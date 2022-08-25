Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Gelibolu- Eceabat kara yolunun 1915 Çanakkale Köprüsü yaklaşım viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Gelibolu'dan Eceabat ilçesi yönüne giden Mustafa Tekiroğlu yönetimindeki 17 ACG 872 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan araç yoldan çıktı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Tekiroğlu, araçta sıkıştı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılan Tekiroğlu'nun, hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Gelibolu, Eceabat, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

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