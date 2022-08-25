Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

25.08.2022 14:35
Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Tekiroğlu hayatını kaybetti.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Tekiroğlu hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Gelibolu- Eceabat kara yolunun 1915 Çanakkale Köprüsü yaklaşım viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Gelibolu'dan Eceabat ilçesi yönüne giden Mustafa Tekiroğlu yönetimindeki 17 ACG 872 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan araç yoldan çıktı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Tekiroğlu, araçta sıkıştı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılan Tekiroğlu'nun, hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


YORUMLAR
500
Zonguldak'ta motorlu kara taşıtları 164 bin 975 oldu Zonguldak'ta motorlu kara taşıtları 164 bin 975 oldu Anahtarı üzerinde unutulup kaşla göz arasında çalınan otomobil kovalamaca sonrası yakalandı Anahtarı üzerinde unutulup kaşla göz arasında çalınan otomobil kovalamaca sonrası yakalandı
Kaynak: DHA

Gelibolu, Eceabat, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:16 İmam hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında yeni gelişme
13:46 Trabzonspor tribünlerinde maç izleyen kadın, Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero çıktı
13:25 İbrahim Tatlıses'i yanmaktan kurtardılar
13:18 18.17 liraya çıkan dolar, yeni yılın rekorunu kırdı!
13:12 Sosyal medyadaki iki kadının evlat edindiği iddiaları sahte çıktı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Biri annesi diğeri de halası
12:52 Arasının bozuk olduğu babası İbrahim Tatlıses'in kaza yaptığı haberini alan Ahmet Tatlıses olay yerine koştu
12:49 Kaza geçiren İbrahim Tatlıses'in araçtan çıkarıldığı anların görüntülenmemesi için çarşaf gerildi
12:43 Esenyurt'ta son durum! Vatandaş sele kapıldı
12:28 İbrahim Tatlıses ölümden döndü! İşte araca sıkıştığı kazadan ilk görüntüler...
12:07 Bakan Nebati'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt: Panikle yaptığımız hiçbir işimiz yok, sadece sizin rol kapma girişimlerinizi deşifre ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 14:35:17. #1.11#
SON DAKİKA: Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement