Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor - Son Dakika
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Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

30.08.2022 15:56
Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Çanakkale'nin Gelibolu ve Lapseki ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlamalar yapıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ve Lapseki ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlamalar yapıldı.

Gelibolu'daki törenler, 2. Kolordu Karargah binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Kaymakam Bekir Abacı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar'ın anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Abacı, buradaki törenin ardından tebrikleri kabul etti.

26 Kasım Caddesi'nde devam eden törende ise Kaymakam Abacı, Tümgeneral Yaldız ve Başkan Özacar vatandaşların bayramını kutladı.

Öğrencilerin şiir okumasının ardından yapılan sportif etkinliklerde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Karate gösterileri ve resmigeçit ile tören sona erdi.

Lapseki'deki törende Kaymakam Emre Öztürk, Garnizon Komutanı Deniz Albay Ömer Karakaş ve Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz tarafından Hükümet Konağı önündeki Atatürk Büstü'ne çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından Kaymakam Öztürk tebrikleri kabul etti.

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Başkentte 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüşü Başkentte 30 Ağustos Zafer Bayramı yürüyüşü Sinoplu iki kadın ellerinde bayrakla 30 kilometre yürüdü Sinoplu iki kadın ellerinde bayrakla 30 kilometre yürüdü
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor - Son Dakika

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