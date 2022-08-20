Aziz Trifonos anısına düzenlenen ayin, Gökçeada ilçesi Şirinköy'de 55 yıl kapalı kaldıktan sonra geçen yıl tamamlanan restorasyonun ardından 9 Ağustos'ta Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından ibadete açılan Aziz Trifonos Kilisesi'nde gerçekleştirildi. Ayini İngiltere'den gelen despot İliu Rafael yönetti. Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykisi'nin de yer aldığı ayine Gökçeada'daki Rum cemaati üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Ayinde, İncil 'den bölümler okundu ve dualar edildi. Aziz Trifonos anısına kesilen kurbanlardan yapılan yemekler, ayinin ardından katılımcılara ikram edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › GÖKÇEADA'DA, AZİZ TRİFONOS ANISINA AYİN DÜZENLENDİ - Son Dakika

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