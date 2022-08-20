Adanın en uzak ve yüksek noktalarından birinde yer alan kilise 55 yıl ibadete kapalı kalmış, restorasyonun ardından geçen yıl 9 Ağustos'ta Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından açılmıştı.

Kaynak: AA

Çanakkale, England, Aziz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gökçeada'daki Aziz Trifonos Kilisesi'nde ayin düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.