Gökçeada'da 4 farklı noktada orman yangını çıktı! Belediye başkanı "yeter artık" diyerek isyan etti

Bu fotoğrafta her şey normal ama asıl olanlar kadın doktor önlüğünü çıkarınca oluyor

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Kuzu Limanı bölgesinde akşam saatlerinde 4 farklı noktada otluk yangını çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, lodosun etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Gökçeada Belediyesi ve İlçe Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler yönlendirildi. Ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI BÖLGEDE

Gökçeada Kaymakamı Serhat Doğan ve Belediye Başkanı Ünal Çetin olay yerinde söndürme çalışmalarını takip etti, ekiplerden bilgi aldı.

"HAİNLER DÖRT FARKLI NOKTADAN ATEŞE VERDİLER"

Öte yandan Ünal Çetin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yangının kasıtlı çıkarıldığını iddia etti. Sert lodosla birlikte 4 farklı noktada yangın çıktığını söyleyen Çetin, "Bütün yetkililere sesleniyorum. Eleştirsek kızarsınız, bir şey istesek olmaz dersiniz. Bakın bu kaçıncı. Gökçeada yanıyor, Gökçeada yanıyor. Sert lodosu fırsat bilen hainler dört farklı noktadan ateşe verdiler. Yeter artık" ifadelerini kullandı.