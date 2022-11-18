Gökçeada'da 4 farklı noktada orman yangını çıktı! Belediye başkanı "yeter artık" diyerek isyan etti - Son Dakika
Üye Girişi

Gökçeada'da 4 farklı noktada orman yangını çıktı! Belediye başkanı "yeter artık" diyerek isyan etti

19.11.2022 00:08

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 4 farklı noktada orman yangını çıktı. Konuya ilgili paylaşımda bulunan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, şiddetli lodos fırtınasını fırsat bilen hainlerin yangın çıkardığını iddia ederek, "Dört farklı noktadan ateşe verdiler. Yeter artık" dedi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Kuzu Limanı bölgesinde akşam saatlerinde 4 farklı noktada otluk yangını çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, lodosun etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Gökçeada Belediyesi ve İlçe Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler yönlendirildi. Ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Alevlerin yükseldiği Gökçeada'da Belediye Başkanı Çetin'den sabotaj iddiası: Hainler dört farklı noktadan ateşe verdiler

KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI BÖLGEDE

Gökçeada Kaymakamı Serhat Doğan ve Belediye Başkanı Ünal Çetin olay yerinde söndürme çalışmalarını takip etti, ekiplerden bilgi aldı.

Alevlerin yükseldiği Gökçeada'da Belediye Başkanı Çetin'den sabotaj iddiası: Hainler dört farklı noktadan ateşe verdiler

"HAİNLER DÖRT FARKLI NOKTADAN ATEŞE VERDİLER"

Öte yandan Ünal Çetin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yangının kasıtlı çıkarıldığını iddia etti. Sert lodosla birlikte 4 farklı noktada yangın çıktığını söyleyen Çetin, "Bütün yetkililere sesleniyorum. Eleştirsek kızarsınız, bir şey istesek olmaz dersiniz. Bakın bu kaçıncı. Gökçeada yanıyor, Gökçeada yanıyor. Sert lodosu fırsat bilen hainler dört farklı noktadan ateşe verdiler. Yeter artık" ifadelerini kullandı.

Alevlerin yükseldiği Gökçeada'da Belediye Başkanı Çetin'den sabotaj iddiası: Hainler dört farklı noktadan ateşe verdiler
YORUMLAR
500
GÖKÇEADA'DA OTLUK YANGINI GÖKÇEADA'DA OTLUK YANGINI Gökçeada'da otluk alanda yangın çıktı Gökçeada'da otluk alanda yangın çıktı

Ünal Çetin, Gökçeada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökçeada'da 4 farklı noktada orman yangını çıktı! Belediye başkanı 'yeter artık' diyerek isyan etti - Son Dakika


Son Dakika
00:04 İstanbul Boğazı'nda konteyner gemisinin arızalanması sonucu trafik askıya alındı
23:27 Gökçeada'da 4 farklı noktada orman yangını çıktı! Belediye başkanı "yeter artık" diyerek isyan etti
22:58 ABD Erbil Başkonsolosluğu duyurdu: Türkiye, Suriye'nin kuzeyi ve Kuzey Irak'ta operasyon başlatacak
22:27 İran'da protestocular, Ayetullah Humeyni'nin evine molotof atıp ateşe verdiler
22:21 Ankara'da kan donduran olay: Eşini silahla öldüren adam, aracın içinde kendisini ateşe vererek intihar etti
21:32 Bakan Soylu'dan İBB'ninde içinde oduğu 4 CHP'li belediyeyle ilgili çok konuşulacak iddia: Terör örgütlerine neler yaptıklarını haftaya açıklayacağım
21:23 İstanbul'u gezmeye gelen turistleri tükürüp küfrederek aracından attı
21:05 Taksim bombacısının saldırıdan 22 gün önce bölgeye giderek keşif yaptığı görüntüler ortaya çıktı
20:09 Basın toplantısına katılan Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, sandalyeden düşerken ettiği Türkçe küfürle salonu kahkahaya boğdu
20:05 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 4 evladını bırakıp 15 yaşındaki çocuğa kaçan Gülizar'la ilgili suç duyurusunda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2022 01:02:10. #1.13#
SON DAKİKA: Gökçeada'da 4 farklı noktada orman yangını çıktı! Belediye başkanı "yeter artık" diyerek isyan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement