Yapımı tamamlanan Gökçeada Devlet Hastanesi açıldı - Son Dakika
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Yapımı tamamlanan Gökçeada Devlet Hastanesi açıldı

30.07.2022 11:19
Yapımı tamamlanan Gökçeada Devlet Hastanesi açıldı

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde yapımı tamamlanan devlet hastanesinin açılışı yapıldı.

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde yapımı tamamlanan devlet hastanesinin açılışı yapıldı. Açılışa katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 21 milyon lira ihale bedeli ile tamamlanan hastanenin 30 yatağa sahip olduğunu söyledi.

AK Parti hükümetlerinin sağlık alanında önemli yatırımlara imza attığını belirten AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, bunun en yeni örneğinin Gökçeada Devlet Hastanesi olduğunu söyledi. Gökçeada Devlet Hastanesi'nin 6 bin 200 metrekare kapalı alana sahip olduğunu ifade eden Turan, "30 yataklı çok kıymetli bir esere kavuştuk. Eski hastanemizin teknik şartları oldukça kötüydü ve 15 yataklıydı. Şu an 30 yatağa sahip hastanemiz oldu. Yoğun bakım adamızın en büyük sorunuydu. Yani olağan üstü bir kriz halinde kaza halinde, yoğun bakım olmadığı için her hastamızın ana kıtaya gitmeye çalışması bir zaman kaybıydı. Hastamız için ise bir riskti. Şu an bu hastanemizde ilk kez olmak üzere 4 yoğun bakım ünitemiz var. Bu çok kıymetli bir adım. Kaldı ki ihtiyaca göre dördünün de artırılması imkanı var" dedi.

Sağlık çalışanları için lojman konusunda da önemli bir adım attıklarını belirten Turan, şunları kaydetti: "19 adet lojmanımızı sağlık çalışanlarımız için hazırlayarak hastanemizin daha da kıymetli olmasını sağladık. İç hastalıkları, genel cerrahi, aile hekimliği, çocuk doktoru, kadın doğum doktoru, anestezi gibi 7 uzmanımızın, 5 pratisyenimizin olduğu çok kıymetli bir hastanemiz oldu. 2 diş polikliniğimiz, 1 ameliyathanemiz, 1 laboratuvarımız, 5 diyaliz ünitemiz, 4 yoğun bakım ünitemiz olmak üzere çok kıymetli bir hastanemiz oldu. Çanakkale'de yıl 2002 adamız dahil kentteki tüm ilçelerimizde toplam 3 ambulansımız vardı. Tüm Çanakkale'de kayıtlara baktık 3 ambulans. Şu anda Çanakkale'de toplam 57 ambulans var. Havası ayrı, karası ayrı, denizi ayrı, paletli kar ambulansı ayrı."Konuşmaların ardından Gökçeada Devlet Hastanesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gökçeada Kaymakamı Serhat Doğan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Turan, daha sonra ilçedeki kamu yatırımlarını inceledi ve AK Parti Gökçeada İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.


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Yeşilin tonları arasındaki şelale: Kızılcasu Yeşilin tonları arasındaki şelale: Kızılcasu AK Parti Grup Başkanvekili Turan, partisinin Gökçeada İlçe Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması AK Parti Grup Başkanvekili Turan, partisinin Gökçeada İlçe Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yapımı tamamlanan Gökçeada Devlet Hastanesi açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yapımı tamamlanan Gökçeada Devlet Hastanesi açıldı - Son Dakika
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