YAPIMI TAMAMLANAN GÖKÇEADA DEVLET HASTANESİ AÇILDI - Son Dakika
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YAPIMI TAMAMLANAN GÖKÇEADA DEVLET HASTANESİ AÇILDI

30.07.2022 15:11
YAPIMI TAMAMLANAN GÖKÇEADA DEVLET HASTANESİ AÇILDI

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde yapımı tamamlanan devlet hastanesinin açılışına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, partisinin Gökçeada İlçe Başkanlığını da ziyaret etti.

'AK PARTİ BÜYÜK FARKLA ÖNDE'

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yapımı tamamlanan devlet hastanesinin açılışına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, partisinin Gökçeada İlçe Başkanlığı'nı da ziyaret etti. Turan burada yaptığı açıklamada, anketlere göre AK Parti'nin halen büyük bir farkla önde olduğunu belirtti. 20 yıldan bu yana yollarda olduklarını, 11 milyon üyelerinin bulunduğunu ve hiçbir partinin bu kadar üyesi olmadığını dile getiren Turan, şöyle devam etti:

"Anketler öyle diyormuş, çalışmalar böyle diyormuş; Hayır ben MYK üyesiyim, anketleri inceliyorum. Anketler halen 'AK Parti çok büyük bir farkla önde' diyor. İddia ediyorum, Çanakkale'de AK Parti yine çok büyük bir farkla birinci parti olacak. Tabii ki dünyadaki krizlerden kaynaklı sorunlarımız oluyor. Zaman zaman kararsızlar artıyor; fakat seçmen bu ülkenin sıkıntısını hangi ekibin, hangi liderin çözeceğini biliyor. Kılıçdaroğlu'nun yüzde 24 olan oyu 25 olmadı hiçbir ankette, olmayacak da. Milletin kendi vicdanında CHP karşılığını bulmuş durumda. Daha da yukarı çıkamayacak. Diğer partilerden bir dönem oyu yükselen oldu, şu an düşüşte. Bizden ayrılanlar için bir dönem 'kim bunlar' dedi birileri; ama baktılar ki bunlar AK Parti düşmanı olmaktan başka, hırstan, nefretten başka bir şey yapmıyorlar, 'CHP'nin taklidi haline gelmişler' diyerek oradan döndüler. Şu an göreceksiniz, partimiz ve ittifakımız kaldığı yerden aşkla şevkle devam edecek."

Seçimin bir kader seçimi olduğunu ifade eden Turan, "CHP, İYİ Parti hepsi bu ülkenin tabii ki partisi. Muhalefet demokrasiler için kıymetli. Ancak bakıyoruz, bunların ortak hiçbir değerleri yok. Sağlıkta, eğitimde, terörle mücadelede, FETÖ gibi hangi konuda altısının bir arada olduğu, beraber buluştuğu bir cümle var? Farz edelim, bunlar yarın seçildi. Libya'da askerimiz ne olacak? Kılıçdaroğlu'nun söylediği başka bir şey, diğerlerinin ki başka. CHP, LGBT'ye destek açıklamaları yapıyor. Saadet Partisi başka bir şey söylüyor. İstanbul Sözleşmesi başka bir şey, onların yaklaşımı başka bir şey. Altılı masanın bir tek ortak cümlesi yok. Dağılma ihtimali çok büyük, dağılmasalar da bunların ortak olma sinerjisi yok. Bu yüzden biz yanlış yapmazsak, göreceksiniz çok daha büyük bir motivasyonla yolumuza devam edeceğiz. Biliyoruz ki bir zincir en zayıf halkası kadar sağlamdır" dedi.


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Yapımı tamamlanan Gökçeada Devlet Hastanesi açıldı Yapımı tamamlanan Gökçeada Devlet Hastanesi açıldı AK Parti Grup Başkanvekili Turan, partisinin Gökçeada İlçe Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması AK Parti Grup Başkanvekili Turan, partisinin Gökçeada İlçe Başkanlığını ziyaret etti Açıklaması
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel YAPIMI TAMAMLANAN GÖKÇEADA DEVLET HASTANESİ AÇILDI - Son Dakika

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