Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın feribot seferi yapılmayacak

Açıklamada, boğaz hattındaki diğer seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki feribot seferlerinin tamamının fırtına nedeniyle programdan kaldırıldığı duyuruldu.

Kaynak: AA

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