Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın feribot seferi yapılmayacak - Son Dakika
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Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın feribot seferi yapılmayacak

26.09.2022 15:04
Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın feribot seferi yapılmayacak

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, bölgedeki fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, bölgedeki fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki feribot seferlerinin tamamının fırtına nedeniyle programdan kaldırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, boğaz hattındaki diğer seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.

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Kaynak: AA

Çanakkale, Bozcaada, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın feribot seferi yapılmayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın feribot seferi yapılmayacak - Son Dakika
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