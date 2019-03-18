Çanakkale'nin Kıymetini Bilmeliyiz'

"BENİM asla kendisini, yaptıklarını, vatan ve bağımızlık aşkını küçük göstermek gibi bir niyetim yok. Tam tersine, biz onu anladığımız, onun düşüncesini kavradığımız zaman bir yere varabiliriz. Kendisi de 'Arkadaşlar!

"BENİM asla kendisini, yaptıklarını, vatan ve bağımızlık aşkını küçük göstermek gibi bir niyetim yok. Tam tersine, biz onu anladığımız, onun düşüncesini kavradığımız zaman bir yere varabiliriz. Kendisi de 'Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki, bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez' diyor. Bu ülkede bu potansiyel var." Çanakkale'nin emperyalist güçlere karşı kazanılan ilk mücadele olduğuna da dikkati çeken, Köylü, Çanakkale'nin 1 Dünya Savaşı içerisinde bir muharebe olduğunu, Mustafa Kemal'in ilk saldırıda orduları merkezde tutması, 6-10 Ağustos'ta da Anafartalar'da karşı taarruz ile savaşın seyrini değiştirdiğini söyledi:



"Ancak büyük komutanlar bunun gibi büyük kararlar verebilirler. Çanakkale, hem bizim hem de başta Rusya olmak üzere coğrafyamızın tarihini değiştirdi. Bana anlatılanı aktarayım. Japon öğretmenler, çocukları mutlaka Hiroşima ve Nagazaki'ye götürüyorlarmış. Bunun çok iyi bir şey olduğunu söyleyen Türk öğretmene Japon meslektaşı, şöyle cevap veriyor; 'Sizin de Çanakkaleniz var. Çanakkale bin Hiroşima değerinde.' Biz bunun kıymetini bilmeliyiz."

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