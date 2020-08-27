Çanakkale'nin kuru fasulye üretimini artıracak projede tohumlar bitkiye dönüştü

Çanakkale'de kuru fasulye üretiminin artırılmasına yönelik hazırlanan proje kapsamında ekilen tohumlar filizlenip büyümeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde il genelinde bitkisel üretimi geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak, sertifikalı, verimi yüksek, hastalık ve zararlılara dayanıklı kuru fasulye kullanımını artırmak amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce proje hazırlandı.

Bölge milletvekillerinin de katkıda bulunduğu, Tarım ve Orman Bakanlığının desteklediği çalışmalar kapsamında temin edilen 34 bin 300 kilogram tohum, il merkezi ve ilçelerden 510 üreticiye yüzde 75 hibeyle dağıtıldı. 4 bin 27 dekar alana ekilerek bitkiye dönüşen tohumlarla, ürünün yetiştirildiği alanın 10 bin dekara, yıllık üretiminin ise yüzde 62,5 artışla 1600 tondan 2 bin 600 tona çıkarılması hedefleniyor.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Kumkale Ovası'nda desteklemeden yararlanan bir üreticinin tarlasında incelemelerde bulunarak, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ'dan bilgi aldı.

İskenderoğlu, AA muhabirine, Türkiye genelinde sürdürülebilir bitkisel üretimde ata tohumu desteğiyle daha nitelikli ve kaliteli ürünlerle hizmet etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Projenin, Çanakkale'de kuru fasulye üretiminin 1000 ton artırılmasına yönelik olduğunu belirten İskenderoğlu, "Bu da aslında desteklemelerimizle çiftçimizin her zaman yanında olduğumuzun, Bakanlığımızla, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla en güzel göstergesidir. Çanakkale her yerde olduğu gibi üretimde de bir tarım kenti olarak markası olduğunu gösterecektir." dedi.

İskenderoğlu, Çanakkale'nin özellikle Gıda Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyete geçirilmesiyle sadece turizmle, üniversiteyle değil, tarımda da ürettiği tüm ürünlerle adını duyuracağını vurguladı.

Çanakkale'de 111 çeşit tarımsal ürünün üretildiğini aktaran İskenderoğlu, "Daha nitelikli, daha kaliteli, bugüne kadar hiç üretmediği ürünleri Türkiye'ye de dünyaya da Çanakkale damgasıyla sunacağız. Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanımızın destekleriyle inşallah çiftçimizin yüzünü güldüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Başarılı olacak ve farkındalık yaratacak bir proje"

Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya ise 3 ay önce Tarım ve Orman Bakanlığının 6 bin tonluk tohum desteklemesi verdiği 21 ilden birinin Çanakkale olduğunu aktardı.

Bu kapsamda il genelinde 700 bin lira değerinde tohumluk kuru fasulye dağıtıldığını bildiren Kaya, şöyle konuştu:

"Bütün ilçelerimizden talep eden üreticilerimize bu tohumlar dağıtıldı. Kumkale bölgesinde devletin yüzde 75 hibeyle desteklediği üreticimizin kuru fasulye tarlasındayız. Ciddi şekilde başarılı olacak ve farkındalık yaratacak bir proje olarak bakıyoruz. Eğer ki sahip çıkılırsa, başarılı olunursa yalnızca kuru fasulye de değil diğer ürünlerde de bu tarzda desteklemelerin artacağını düşünüyoruz. Önemli olan üreticilerimizin aldıkları tohumlukları ciddi şekilde yetiştirerek, bakarak bundan sonraki alınacak, yapılacak, verilecek desteklemelere ciddi şekilde katkı sağlamaları, örnek olmalarıdır. İnşallah buradaki üreticimiz de mutlu olur, önümüzdeki yıllarda da Bakanlığın geliştireceği diğer projelerden faydalanır."